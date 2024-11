Gravidanza a 47 anni: si può cercare?

Una domanda di: Mary

Secondo lei ci sono reali possibilità di avere una gravidanza di successo con fecondazione omologa a 47 anni, con buona produzione di follicoli, ma in

presenza di tre fibromi uterini (esterni), assunzione di tiroxina per asportazione tiroide e lieve prolasso della valvola mitralica. Non ho mai

fatto tentativi in precedenza. Quali potrebbero essere i rischi gestazionali? Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

le possibilità di un successo con omologa a 47 anni sono irrisorie, e le linee guida definiscono "futile" (che sta per "inutile") un tentativo di questo tipo. Per i rischi gravidici, sappiamo che aumentano i rischi di preeclampsia e di placentazioni anomale, come la placenta accreta, per cui si consiglia, prima di una eterologa (che è la strada più percorribile), una accurata valutazione dei fattori di rischio reali, oltre a quelli teorici. Cordialmente.

