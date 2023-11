Gravidanza a rischio: quale restribuzione?

Una domanda di: Domenica

Salve.

Ho un contratto a tempo indeterminato presso una azienda per un monte orario di 20 ore settimanali.

L’orario è stato poi aumentato a 30 ore settimanali con un contratto fino al 30 settembre.

Il 29 agosto ho fatto richiesta per gravidanza a rischio. Mi spetta retribuzione per 20 ore settimanali o 30 ore settimanali durante

il periodo di congedo?

Grazie mille.





Paola Bernardi Locatelli Paola Bernardi Locatelli Buongiorno,

per il periodo con contratto a 30 ore (fino al 30 settembre) spetta la retribuzione per 30 ore.

Cordiali saluti.

