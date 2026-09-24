Gravidanza anembrionica?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 24/09/2026 Aggiornato il 24/09/2026

Per scoprire se la gravidanza procede come sperato si deve attendere il controllo ecografico.

Una domanda di: Silvia
Salve Dott. Semprini, il 17 agosto ho fatto un test LH su striscia che è risultato positivo, quindi la presunta ovulazione è avvenuta il 18 agosto. Il primo test di gravidanza su striscia canadese il 27 agosto era lievemente positivo. Ho effettuato una eco in data 17 settembre e si è vista solo la camera gestazionale 6x6 mm. Le beta hanno avuto la seguente progressione:
28/08: 30
31/08: 55
03/09: 147
09/09: 917
18/09: 4688
Ho il prossimo appuntamento per una seconda ecografia il 29/09, nel frattempo sto assumendo sotto prescrizione medica progesterone e cardioaspirina. C’è speranza che possa vedersi un embrione alla prossima ecografia o devo aspettarmi un uovo chiaro? La mia prima gravidanza si è conclusa l’anno scorso con un aborto spontaneo ritenuto alla ottava settimana, dieci giorni dopo avere visto il battito fetale. Cordiali saluti.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Silvia,
io sarei ottimista. La progressione delle beta-hCG è corretta. Quindi mi aspetto buone notizie dalla prossima ecografia. Mi tenga aggiornato. Con cordialità.

Prima ecografia in gravidanza

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