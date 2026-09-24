Gravidanza anembrionica?

Per scoprire se la gravidanza procede come sperato si deve attendere il controllo ecografico.

Ecografie in gravidanza: quante sono quelle obbligatorie e quando farle

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Cara Silvia, io sarei ottimista. La progressione delle beta-hCG è corretta. Quindi mi aspetto buone notizie dalla prossima ecografia. Mi tenga aggiornato. Con cordialità.

Una domanda di: Silvia Salve Dott. Semprini, il 17 agosto ho fatto un test LH su striscia che è risultato positivo, quindi la presunta ovulazione è avvenuta il 18 agosto. Il primo test di gravidanza su striscia canadese il 27 agosto era lievemente positivo. Ho effettuato una eco in data 17 settembre e si è vista solo la camera gestazionale 6x6 mm. Le beta hanno avuto la seguente progressione: 28/08: 30 31/08: 55 03/09: 147 09/09: 917 18/09: 4688 Ho il prossimo appuntamento per una seconda ecografia il 29/09, nel frattempo sto assumendo sotto prescrizione medica progesterone e cardioaspirina. C’è speranza che possa vedersi un embrione alla prossima ecografia o devo aspettarmi un uovo chiaro? La mia prima gravidanza si è conclusa l’anno scorso con un aborto spontaneo ritenuto alla ottava settimana, dieci giorni dopo avere visto il battito fetale. Cordiali saluti.

Dalla sesta settimana di gravidanza in avanti è l'ecografia che può rivelare se la gravidanza sta procedendo come sperato. »

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È in settima settimana che se tutto va bene deve essere individuabile il battito del cuoricino dell'embrione. Se non accade purtroppo bisogna pensare che la gravidanza si sia interrotta. »

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Non è corretto definire "a rischio" una gravidanza in cui l'ecografia individua un modesto mancato accollamento (non è associato a perdite), ma non lo è neppure trascurare quanto rilevato. »

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Assumere del salmone avariato può esporre a conseguenze anche molto serie, tuttavia è realmente difficile non accorgersi dell'alterazione perché il pesce andato a male ha sia l'aspetto sia il sapore significativamente alterati. »

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Quando la gravidanza arriva a un'epoca in cui è individuabile con l'ecografia, il monitoraggio del valore delle beta non ha più grande significato. Sono le informazioni che raccoglie l'ecografo a stabilire cosa sta accadendo. »

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A quattro anni non desta preoccupazione il fatto che una bambina bagni ancora il letto di notte: le strategie da adottare sono varie e tra queste è particolarmente importante non esprimere giudizi che possano mortificarla. »

Gli Specialisti Rispondono

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