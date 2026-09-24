Gravidanza anembrionica?
Per scoprire se la gravidanza procede come sperato si deve attendere il controllo ecografico.
Una domanda di: Silvia
Salve Dott. Semprini, il 17 agosto ho fatto un test LH su striscia che è risultato positivo, quindi la presunta ovulazione è avvenuta il 18 agosto. Il primo test di gravidanza su striscia canadese il 27 agosto era lievemente positivo. Ho effettuato una eco in data 17 settembre e si è vista solo la camera gestazionale 6x6 mm. Le beta hanno avuto la seguente progressione:
28/08: 30
31/08: 55
03/09: 147
09/09: 917
18/09: 4688
Ho il prossimo appuntamento per una seconda ecografia il 29/09, nel frattempo sto assumendo sotto prescrizione medica progesterone e cardioaspirina. C’è speranza che possa vedersi un embrione alla prossima ecografia o devo aspettarmi un uovo chiaro? La mia prima gravidanza si è conclusa l’anno scorso con un aborto spontaneo ritenuto alla ottava settimana, dieci giorni dopo avere visto il battito fetale. Cordiali saluti.
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