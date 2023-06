Gravidanza anembrionica: dopo quanto tempo avviene l’espulsione spontanea?

Una domanda di: Alessandra

A 8 settimane ho scoperto di avere una gravidanza anembrionica con 2 sacchi vitellini ma vuoti. Il ginecologo mi ha fatto sospendere il progesterone che facevo con ovuli 2 volte al giorno per attendere l’espulsione spontanea. Attualmente sono a 9+5 settimane e ho sospeso gli ovuli da 4 giorni. Volevo sapere entro quanto avverrà l’espulsione, (mi è stato detto che devono scendere le beta perché avvenga, ma a quanto deve essere ilvalore?) ma soprattutto, sarà come un normale ciclo o molto più dolorosa? Posso svolgere le mia attività tranquillamente? Grazie per la risposta.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Alessandra,

non so se questa gravidanza deriva da un concepimento spontaneo o da una metodica extra corporea.

In entrambi i casi il mio consiglio è di eseguire un raschiamento per ottenere materiale embrioplacentare da analizzare per capire come mai la gravidanza si sia interrotta.

Se invece vuole aspettare l’espulsione spontanea possono passare anche 15 giorni prima che inizi il distacco della placenta dalle pareti uterine e inizi il processo abortivo.

Durante questo mini travaglio espulsivo se ha troppo dolore può assumere un antidolorifico senza problemi.

Nessun motivo per modificare la sua attività personale e professionale. Cordialmente.



