Gravidanza anembrionica: si può capire dal valore delle beta?

Una domanda di: Rosina Salve dottoressa, il mio ultimo ciclo l'ho avuto il10 settembre, il transfer è stato effettuato il 27 settembre, settimana scorsa cioè alla 5^ settimana si è visto un distacco di 17mm e camera 10 mm, ieri 27 ottobre camera 11 mm e distacco in riassorbimento (11mm), la dottoressa mi diceva dí abortire, dopo un'ora arriva il risultato delle beta e da sabato 8980 sono diventate 16600. A questo punto mi ha detto aspettiamo un'altra settimana per vedere se l'embrione spunta perché le beta sono buone ed anche il progesterone (62). Dottoressa mi devo arrendere o attendere ancora con speranza? Può essere che sta ritardando a farsi vedere perché si é attaccato tardi o per via del distacco? Si può parlare a 6+2 di gravidanza anembrionica?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

intuisco che la sua sia una gravidanza da procreazione assistita e so che la tensione in questi momenti è altissima. Tuttavia, purtroppo, non c'è che attendere con pazienza, l'evoluzione delle cose. Il fatto che le beta siano aumentate così tanto è certamente confortante ma purtroppo è solo l'ecografia ripetuta che le dirà se la gravidanza sta evolvendo oppure no. Mi tenga aggiornata, se lo desidera, cari saluti.



