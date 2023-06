Gravidanza, antibiotico e vaccino contro la pertosse

Una domanda di: Ilenia

Sono alla 33a settimana di gravidanza e sto seguendo una cura

antibiotica contro escherichia coli, volevo se posso sottopormi ugualmente

al vaccino per la pertosse o se è preferibile prima terminare la cura con antibiotico? So che per il vaccino esistono dei limiti temporali in

gravidanza. Grazie.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Ilenia,

la terapia antibiotica non inteferisce con la risposta alla vaccinazione contro la pertosse.

Non ci sono quindi particolari controindicazioni a effettuare la vaccinazione. Cordiali saluti.

