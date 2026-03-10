Gravidanza: arriverà dopo un aborto e una GEU?
A cura di Elsa Viora - Dottoressa specialista in Ginecologia
Pubblicato il 10/03/2026
Aggiornato il 10/03/2026
Se la coppia è senza ombra di dubbio fertile perché ha già avuto un figlio, può sicuramente averne un altro nonostante due eventi avversi.
Una domanda di: Anna Sara
Salve dottoressa,
ho una bimba di 2 anni e purtroppo a luglio dello scorso anno sono rimasta subito incinta del secondo ma a 8 settimane ho avuto un aborto interno, con controllo beta fino ad azzeramento. Ad ottobre ci riproviamo dopo che è tutto ok e rimango incinta, scopro casualmente i primi di novembre (sentivo che c’era qualcosa che non andava) che è una extra uterina. Mi ricoverano e mi viene tolta la tuba destra, fortunatamente in tempo. Dopo 40 giorni ho fatto il controllo e da gennaio ci stiamo riprovando nonostante mille paure, la tuba sinistra hanno visto con la laparoscopia che è funzionante, e mi è stato spiegato che anche se dovessi ovulare dal lato della tuba mancante, la tuba opposta potrebbe catturare l’ovulo. Cosa ne pensa? So che sono due mesi che ci riproviamo ma la mia paura è che la sinistra non funzioni correttamente, nonostante mi abbiano detto che funziona. Non ho dovuto fare controlli perché secondo il ginecologo ho già una bimba e sono stati due eventi diversi (l’aborto interno e la GEU), cosa ne pensa? Ce la farò?
Elsa Viora
Gentile Anna Sara,
Le confermo che si tratta di due eventi diversi (aborto interno e gravidanza extra-uterina) sono due patologie non correlate tra loro.
Comprendo la sua amarezza, ma al momento non mi pare vi siano accertamenti da fare. In linea generale, il fatto che sia rimasta in gravidanza (oltre a quella andata bene) due volte in un anno, a luglio ed a novembre, indica che siete una coppia fertile. Se ha dei dubbi ne riparli con il suo ginecologo. Immagino stia assumendo acido folico che è l'unica possibilità di prevenzione primaria, oltre ai vaccini, che abbiamo a disposizione. Spero di essere stata di aiuto.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
