Gravidanza bianca: cosa significa?

Si parla di gravidanza bianca (o di uovo bianco o, ancora, di uovo cieco) quando la gravidanza si avvia ma l'embrione non si forma.

Una domanda di: Lorena
La prima beta fatta il 16/09: valori 92. Il 22, 1002, il 07/10 25.818,00. Fatta ecografia la sacca c'è ma l'embrione no e mi hanno detto che si chiama gravidanza bianca. Rifatta la beta il 10/10 e i valori sono pari a 34.042,00, rifatta stamattina 37,792.00. Dolori alla schiena, seno un po' dolorante: ho chiamato il mio ginecologo e aspetto risposta. Lei cosa mi può dire? Sono preoccupata.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, quanto da lei riferito e quanto le hanno detto sembra corrispondere proprio all’uovo anembrionato o uovo cieco cioè una gravidanza all’interno della quale non si sviluppa l’embrione. In questi casi è certamente utile valutare col proprio specialista di riferimento la situazione per procedere, a patto che ci siano tutti i presupposti per farlo, allo svuotamento della cavità uterina o per via farmacologica e o per via chirurgica. Sembrerebbe anche utile una valutazione istologica in modo da verificare che il tessuto presenta all’interno della cavità dell’utero confermi la diagnosi. Cordialmente.

