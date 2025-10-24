Gravidanza bianca: cosa significa?

Una domanda di: Lorena La prima beta fatta il 16/09: valori 92. Il 22, 1002, il 07/10 25.818,00. Fatta ecografia la sacca c'è ma l'embrione no e mi hanno detto che si chiama gravidanza bianca. Rifatta la beta il 10/10 e i valori sono pari a 34.042,00, rifatta stamattina 37,792.00. Dolori alla schiena, seno un po' dolorante: ho chiamato il mio ginecologo e aspetto risposta. Lei cosa mi può dire? Sono preoccupata.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, quanto da lei riferito e quanto le hanno detto sembra corrispondere proprio all’uovo anembrionato o uovo cieco cioè una gravidanza all’interno della quale non si sviluppa l’embrione. In questi casi è certamente utile valutare col proprio specialista di riferimento la situazione per procedere, a patto che ci siano tutti i presupposti per farlo, allo svuotamento della cavità uterina o per via farmacologica e o per via chirurgica. Sembrerebbe anche utile una valutazione istologica in modo da verificare che il tessuto presenta all’interno della cavità dell’utero confermi la diagnosi. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto