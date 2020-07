Una domanda di: Valentina

Volevo chiederle se i test beta hcg della first to know da fare a casa sono affidabili per capire se ho una gravidanza biochimica che si è risolta spontaneamente. Lei mi consiglia di farli questi? I sintomi che ho avuto io sono stati perdite di colore rosa, nausea. Le perdite di colore rosa chiaro sono arrivate a febbraio-marzo 2020 anche la nausea ora non ho più avuto questi sintomi. Secondo lei ho avuto una gravidanza biochimica o ectopica? Il 14 febbraio avevo fatto il test della clearblue rilevazione precoce mi era uscito negativo, potrebbe essere stato un falso negativo?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Cara signora, suggerisco di effettuate i test diagnostici (dosaggio delle beta-hCG) in laboratori qualificati, perché forniscono risposte più precise. Tuttavia se si sta riferendo a test che permettano la diagnosi di positività, cioè che accertino la presenza o meno dell’ormone beta-hCG deve sapere che hanno un valore solo orientativo, ma non dirimente su tante possibili sfumature della condizione. Comunque, possono essere considerati validi come un comune test sulle urine. Per quanto riguarda la locuzione “gravidanza biochimica” non ha alcun significato strettamente ostetrico, definisce solo la gravidanza iniziale, quando cioè è rilevabile nel sangue o nelle urine la gonadotropina corionica umana (beta-hCG) che segnala l’inizio di una gestazione ma con l’ecografia ancora non si può visualizzare nulla. In generale, se il test di gravidanza che ha effettuato mesi fa è risultato negativo non vedo perché lei pensa fosse iniziata una gravidanza, successivamente esistata in aborto. In generale, anche se avesse subito un’interruzione di gravidanza, difficilmente ci sarebbero ancora tracce del beta-hCG nel sangue e in ogni caso appurarlo non riveste grande utilità. In generale, le consiglio comunque di sottoporsi a un controllo ginecologico, per fare chiarezza sull’origine dei sintomi che mi ha descritto. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto