Gravidanza biochimica o evolutiva, se l’embrione in 7^ settimana ancora non si vede?

Buongiorno signora, abbiamo fiducia nel fatto che la gravidanza sia evolutiva in quanto le beta sono salite notevolmente. Dia il tempo all’embrione di svilupparsi e a distanza di sette giorni molto probabilmente sarà visibile con la sua attività cardiaca. Non interrompa i farmaci di supporto, se li sta utilizzando, incrociamo le dita e speriamo. Solo il tempo sarà in grado di dirci come stanno andando le cose: mi faccia sapere. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

