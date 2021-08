Gravidanza: c’è un modo più efficace dei contraccettivi per evitarla?

Una domanda di: Daria

Ho una domanda che ho dimenticato di porre al mio ginecologo. Lui mi ha

prescritto Chirofert per regolarizzare il ciclo mestruale che tarda da 3

mesi circa. (se non spotting durato 3 giorni nell’ultimo mese). Mi è stato detto che

con Chirofert aumentano le possibilità di rimanere incinta;

posso assumere un metodo contraccettivo o c’è un modo più efficace per non

rischiare la gravidanza con Chirofert?



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Mah … si tratta di un integratore con attività antiossidante che ha tante indicazioni generiche.

Io non ho idea di quale sia la sua età, se abbia figli, se abbia mai assunto anticoncezionali, se nei cicli riconosca i periodi fertili e se la sua seconda metà del ciclo sia sempre stata di due settimane, se sia dimagrita o ingrassata o sia in forte sovrappeso né ho altre notizie sul suo stile di vita e sulla sua condizione di salute generale.

Il trattamento mi sembra generico, del tipo “vediamo se va meglio..”

Se vuole capire il perché dei ritardi dovrebbe eseguire dosaggi ormonali appropriati.

Certo: se torna a ovulare regolarmente, torna a essere fertile: è scontato. E se non vuole figli deve evitare i giorni fertili o usare precauzioni efficaci. Ma anche questo è ovvio, se la sua fertilità è normale e non vuole avere una gravidanza. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto