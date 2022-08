Gravidanza che dopo 3 tentativi ancora non inizia: che fare?

Una domanda di: Maria

Salve ho 38 e finalmente desidero una gravidanza, sono alla terza mestruazione “normale” dopo aver preso per un anno la pillola (in passato presa per tanto tempo). Il ciclo è regolare ed il mese scorso è arrivato il 24 luglio, il 14 agosto con sangue rosso vivo per 3 giorni e senza nessun sintomo mestruale…prendo Genante (acido folico + vitamine) da 3 mesi ed ogni volta che mi arriva il ciclo mi sento triste ed ho paura che non avrò figli. Che posso fare per potenziare la mia fertilità?



Gentile signora, per potenziare la fertilità in assenza di specifici problemi (anche del partner) è sufficiente condurre uno stile di vita sano: mantenere il peso ideale attraverso una dieta corretta e ragionevolmente calorica, fare attività fisica, non fumare, non bere alcolici. Comunque sia a 38 anni le probabilità di dare inizio a una gravidanza non sono molto alte per ogni ciclo mestruale, quindi è normale che dopo appena tre mesi di tentativi il concepimento non sia ancora avvenuto. Per quanto riguarda la tristezza che riferisce di provare a ogni arrivo di mestruazione che dire? Probabilmente nasce dalla poca consapevolezza del fatto che un figlio non si ottiene appena si decide di averlo come se fosse un bene di consumo, ma bisogna mettere in conto che a volte ci vogliono mesi o addirittura un anno per avviare una gravidanza. Il mio consiglio è quindi di attendere che arrivi anche per lei il momento di diventare mamma con serenità e pazienza. Nel frattempo, le consiglio vivamente di continuare ad assumere acido folico, nella dose di 400 microgrammi al giorno (esattamente quella contenuta nell’integratore che sta assumendo). Va preso per tutto il periodo della ricerca della gravidanza è almeno fino al termine del primo trimestre: serve per la prevenzione della spina bifida nel bambino. Tenga presente che le compresse da 400 microgrammi di acido folico possono anche essere prescritte dal medico di famiglia, con ricetta rossa o elettronica. Se dopo un anno di tentativi falliti la gravidanza non si dovesse annunciare, allora diventerà opportuno che sia lei sia suo marito vi rivolgiate a un centro per la diagnosi e la cura dell’infertilità di coppia. Cari saluti.

