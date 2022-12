Gravidanza che non inizia dopo 3 mesi di tentativi

Una domanda di: Nataly

Vorrei un consiglio. Ho tolto la tiroide, è passato un anno ora è da 3 mesi che proviamo ad avere rapporti per avviare una gravidanza, ma ancora non è successo. Cosa posso fare? Mi può aiutare? Grazie.



Gentile signora, prima di tutto lei non dice la sua età e sono certo che lei potrà ben comprendere che questo è un dato fondamentale quando si parla di fertilità femminile. L’asportazione della tiroide non comporta problemi, a patto ovviamente che lei stia seguendo la terapia sostitutiva con Eutirox, che compensa efficacemente la mancanza della ghiandola. Per quanto riguarda il concepimento, in genere una coppia giovane e sana riesce ad avviare una gravidanza entro un anno di tentativi. Quindi, se è questo il suo caso, non c’è da preoccuparsi se, dopo appena tre mesi di rapporti liberi, non è ancora rimasta incinta. Se dopo un anno di tentativi, la gravidanza non si fosse ancora annunciata sarà opportuno rivolgersi a un centro per la diagnosi e la cura dell’infertilità, dove potranno darle l’aiuto che cerca. Le raccomando di assumere fin da ora l’acido folico: una compressa al giorno da 400 microgrammi per tutto il periodo della gravidanza fino almeno al termine del primo trimestre. Serve per la prevenzione di alcune gravi malformazioni del feto. Con cordialità.

