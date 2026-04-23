Gravidanza che non inizia dopo 9 mesi di tentativi

Una coppia giovane può attendere un anno prima di rivolgersi a un centro per la diagnosi e la cura dell'infertilità, ma se nove mesi di tentativi non andati a buon fine sono fonte di grande stress può, senza dubbio, farlo prima.
Una domanda di: Lika Salve, ho 31 anni e sono 9 mesi che non riesco a rimanere incinta, ciclo regolare, ovaie e utero ok. Cosa posso fare?
Claudio Ivan Brambilla
Gentile signora,
a 31 anni si può attendere fino a un anno di tentativi falliti prima di pensare a un'infertilità di coppia. Tuttavia, dato che è preoccupata, le suggerisco di iniziare fin da subito a effettuare indagini più approfondite, che consistono nelle analisi del sangue per i dosaggi ormonali (comprensivi di valutazione della funzionalità della tiroide), ecografia pelvica e naturalmente suo marito deve eseguire lo spermiogramma. Si tende, infatti, sempre a pensare che il concepimento non si verifichi per un problema della donna mentre non di rado la causa è individuabile nell'uomo che, per esempio, può avere spermatozoi con scarsa motilità. Non mi dice nulla del suo peso corporeo e anche questo dato è estremamente rilevante perché sia il sovrappeso sia l'eccessiva magrezza possono indurre un'ovulazione difettosa. Le consiglio quindi di rivolgersi a un centro che si occupa di diagnosi e cura dell'infertilità affinché la vostra coppia (e non lei sola!) sia sottoposta a tutti gli esami del caso. Nel frattempo le ricordo di continuare ad assumere l'acido folico che serve per la prevenzione della spina bifida nel bambino e va preso a partire dal periodo preconcezionale. Cari saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se la gravidanza non si annuncia dopo un lunghissimo periodo di tentativi, è più che opportuno rivolgersi a un Centro per la procreazione medicalmente assistita (PMA) per effettuare tutti i controlli del caso e poi analizzare le opzioni proposte dagli specialisti. »
Tutti i FANS (per esempio ibuprofene, acido acetilsalicilico, ketoprofene, nimesulide) sono sconsigliati in gravidanza, in particolare a partire dal secondo trimestre, perché possono provocare un grave danno al cuore del feto: la chiusura prematura del dotto di Botallo. »
L'eccessiva sudorazione notturna può essere dovuta a una cena troppo ricca di carboidrati, a un ambiente eccessivamente caldo, ma anche solo a una predisposizione individuale influenzata dalla familiarità. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer