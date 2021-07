Gravidanza che non inizia dopo due mesi di tentativi

Una domanda di: Federica

Gentile dottore sto cercando la seconda gravidanza e stiamo provando un

paio di mesi ma senza risultati… Facendo dei controlli mi hanno

riscontrano una lieve insulinemia… E adesso sto assumendo metformina e

Chirofol 1000.

Ho un ciclo regolare di 30 giorni. Volevo sapere se con questa cura e per

questa situazione ho possibilità di rimanere incinta?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

è possibile che le sue ovaie stiano lavorando in modo difettoso: oltre all’insulinemia lei probabilmente è interessata anche da sovrappeso.

Nonostante in linea teorica sia possibile dare inizio a una gravidanza anche

nella sua condizione, di fatto è più difficile. In più in caso di

gravidanza, sarebbe aumentato sensibilmente il rischio di diabete

gestazionale, un problem non da poco che espone a varie complicazioni. Non mi dice quanti anni ha e anche questo è un dato

importantissimo in relazione alla fertilità soprattutto femminile. Non mi ha

detto neppure se i risultati dei dosaggi ormonali (che di sicuro le sono

stati prescritti) sono buoni e anche questo occorrerebbe saperlo. Posto tutto questo, in

generale, tenga presente che la gravidanza non inizia con uno schioccare di

dita: due mesi di ricerca sono veramente pochi per pretendere che sia già

iniziata. Ci vuole almeno un anno di tentativi falliti per stabilire che

qualcosa non va. L’integratore che sta assumendo favorisce l’attività ovarica, mentre la metformina contribuisce ad abbassare la quantità di glucosio (zucchero) nel snague riducendo le complicazioni che un valore troppo alto può comportare. Entrambi possono dunque aiutare a dare inizio a una gravidanza. Il mio consiglio è comunque quello di cambiare tipo di alimentazione, se è, come penso, in sovrappeso, magari facendosi guidare da

un nutrizionista. Associ a un’alimentazione più corretta una regolare attività fisica: camminare è l’ideale perché permette di bruciare i grassi e quindi contribuisce al dimagrimento (se associato a una dieta ad hoc). Segua inoltre le indicazioni del ginecologo curante. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto