Gravidanza che non inizia dopo tre mesi di tentativi (a 42 anni)

Una domanda di: Roberta

Ho 42 anni, cerco il terzo figlio e da due mesi che ci stiamo privando ma nulla premetto ho avuto la spirale per tre anni mezzo ora sono

tre mesi che l’ho tolta, visita ed ecografia che ho fatto di controllo tutto regolare, devo rassegnarmi o ci vorrà più tempo ? Ci sono integratori che aiutano? Sto assumendo fertifol 400. La ringrazio.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

il concepimento non si realizza immediatamente dopo che si decide di ottenerlo, ma mi sembra che lei di questo abbia poca consapevolezza. A 42 anni le probabilità di avviare una gravidanza sono pari al 7-8 per cento per ovulazione, quindi è ovvio che una ultraquarantenne, anche se ancora fertile, può aver bisogno di più tempo e più tentativi per rimanere incinta rispetto a una donna giovane. Non credo lei debba rassegnarsi a non avere il figlio che desidera solo perché dopo appena tre mesi di tentativi la gravidanza non si è ancora avviata ma, allo stesso tempo, proprio per via della sua età ritengo opportuno che lei si confronti con il suo ginecologo che, conoscendola (a differenza di me), potrà consigliarla al meglio per accelerare la realizzazione della sua aspettativa. Più in generale, il mio consiglio è di affrontare con serenità e gioia la ricerca del suo bambino, anche tenendo conto che l’ansia di non riuscire a concepire genera uno stress che, paradossalmente, può trasformarsi in un ostacolo al concepimento. Va benissimo assumere l’acido folico, che serve per la prevenzione di gravi malformazioni del bambino, tra cui la spina bifida. Con l’augurio che il suo desiderio di restare incinta si avveri al più presto, la saluto con cordialità. Mi tenga aggiornato, se le fa piacere.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto