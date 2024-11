Gravidanza che non inizia dopo un aborto spontaneo e un’IVG

Una domanda di: Gaia

Lo scorso settembre 2023 ho scoperto di essere incinta, gravidanza però durata solo 4 mesi perché il 3 gennaio purtroppo ho avuto un aborto spontaneo. Dalle ricerche esce fuori che avevo un’infezione batterica, precisamente Ureaplasma e gardnerella. Così sia io che il mio compagno abbiamo fatto la cura. A giugno scopro di essere di nuovo incinta ma decidemmo di procedere con l’aborto farmacologico in quanto non ero pronta mentalmente visto il grande dolore passato per la perdita di quello precedente. Sono passati 5 mesi ed ora dove tutto sembra essere andato al proprio posto, non rimango più incinta. Cosa devo fare? Cosa assumere? Lo desidero con tutto il mio cuore.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Gaia,

porta le tracce di un aborto sofferto per cause naturali e uno per scelta di non proseguire con la gravidanza.

I normali tempi di concepimento dopo pregressi parti o aborti sono 6 mesi e sono quasi certo che ci chiamerà nei prossimi 60 giorni con buone notizie.

Le raccomando l’assunzione di acido folico profilattico (compresse da 400 microgrammi al giorno) per ridurre la frequenza di spina bifida. Noi rimaniamo in attesa.

Nessuna preoccupazione.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto