Gravidanza che non inizia: perché?

Una domanda di: Rita

Rispondo alle sue domande. Ho 43 anni e mio marito ha la mia stessa età. Non ho malattie, io e mio marito siamo a posto: il problema è subentrato dopo il terzo figlio. E ho scritto proprio per questo. Per avere un parere, non so perché non resto incinta. Grazie.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Gentile signora,

grazie per le informazioni. Direi senz'altro che è opportuno effettuare un esame del sangue per i dosaggi ormonali e un controllo ginecologico con ecografia. E' necessario infatti verificare la sua situazione ormonale per comprendere il suo potenziale fertile ed è bene valutare la condizione dell'apparato riproduttivo. Tenga comunque presente che alla sua età le probabilità di dare inizio a una gravidanza sono ridotte. Comunque sia le consiglio di rivolgersi al suo ginecologo di fiducia, che sicuramente saprà indicarle l'iter da seguire. Con cordialità.