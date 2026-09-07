Gravidanza che non si annuncia a 40 anni: che fare?

A cura di Eleonora Porcu - Professoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 07/09/2026 Aggiornato il 07/09/2026

Per poter esprimere un parere in relazione al mancato concepimento è necessario poter valutare i risultati di particolari indagini, tra cui i dosaggi ormonali.

Una domanda di: Agata
Salve, sono alla ricerca di una gravidanza, ho 40 anni, due andate bene una a 18 e l’altra a 22 anni, poi un aborto spontaneo qualche anno fa. Ho sospeso la pillola concezionale a giugno dell'anno scorso e ora mi sono affidata ad un centro per la PMA. Ho fatto tutti i controlli ed è tutto ok fatto pure colposcopia e isteroscopia, trombosi tutto ok, ho assunto per tre mesi il clomid ma niente ora vorrei prendere il progeffik come va assunto? Mi consigliate voi ? Il mio ultimo ciclo è stato il 12-14 agosto ora mi deve arrivare il giorno 8 settembre: volevo un altro parere su tutto, soprattutto come assumere i medicinali perché forse me li stanno facendo prendere in modo sbagliato. Vi ringrazio.

Eleonora Porcu
Eleonora Porcu

Gentile signora,
non è possibile fornire un parere senza avere nessun elemento a disposizione.
Come le avranno già detto, la fertilità femminile si riduce con l'età ed i farmaci hanno scarso potere su questo processo. È necessario sapere quale sia la sua riserva ovarica valutata con i livelli di AMH, FSH e numero di follicoli antrali. È necessario conoscere anche il livello di TSH per valutare se la funzionalità tiroidea sia ottimale per una gravidanza. È importante valutare la pervietà tubarica con la sonosalpingografia. È fondamentale conoscere le caratteristiche del liquido seminale del suo partner. Resto in attesa di questi elementi per esprimere un parere. Cordiali saluti.

Gravidanza che non si annuncia a 40 anni: che fare?

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