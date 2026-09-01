Gravidanza che non si annuncia a 43 anni

Una domanda di: Melissa Buon pomeriggio Professore. La ricontatto per aggiornarla e chiederle gentilmente un suo parere sull'evoluzione della mia situazione in questi mesi. Dopo lo zoster ho fatto un pap test e tamponi da cui non è emerso nulla. A fine aprile ho fatto delle analisi con questi risultati: Fsh 9,0, prolattina 13,8 amh 0,63, Estradiolo 75,0, ho effettuato anche gli esami tiroidei da cui non è emerso nulla. In questi mesi il ciclo ha subito delle variazioni da 28 giorno a 24,25, solo ora è ritornato a 28 giorni. Sotto indicazione medica sto prendendo Probenat gz, fertilen pro e genante da 3mesi . Ma nonostante tutto questo non riesco ad avere un'altra gravidanza. So perfettamente che a 43 anni ho poche possibilità ma vorrei sapere se posso fare altro prima di arrendermi. La ringrazio fin da ora per avermi ascoltata, e mi scusi se mi sono dilungata. Cordiali saluti.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Melissa,

mi mandi gli esami del liquido seminale del marito e controlli il progesterone verso il 20° giorno del ciclo. Con queste informazioni spero di poterle dire qualcosa in più. Le terapie che sta seguendo non le utilizzo perché per me hanno scarsa utilità. A 43 anni la fertilità è ancora buona e spero di aiutarla a superare le sue difficoltà. Con cordialità.



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