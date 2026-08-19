Gravidanza che non si annuncia a 44 anni: perché?

Una domanda di: Luana Sto provando ad avere la quarta gravidanza, ho 44 anni ma niente non viene.



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Luana,

desiderare la gravidanza a 44 anni, è una bella decisione, ma si riducono le chance, infatti la fertilità diminuisce, come ben sa. Inoltre aumentano i rischi di aborto spontaneo, cromosomopatie e complicanze della gravidanza. È bene consultare uno specialista per avere indicazioni personali ed eventuali prescrizioni di indagini. Si ricordi comunque di assumere acido folico in fase preconcezionale, e a mio avviso sarebbe necessario controllare i livelli di ormoni tiroidei e vitamina D. Da effettuare anche un pap test e il controllo senologicio. Mi tenga aggiornata. Cari saluti.



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