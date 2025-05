Gravidanza che non si annuncia dopo 13 mesi di tentativi

Una domanda di: Kristian Salve, mia moglie dopo che ha tolto il suo anello vaginale, nel febbraio 2024, ha avuto 1 anno e 1 mese di rapporti sessuali con me, senza protezione, non dico tutti i giorni, ma almeno 4 volte alla settimana, (a volte anche di piú) e non rimane incinta... Siamo un po' preoccupati entrambi, non sappiamo più che fare per avere un bimbo, siamo disperati, secondo me non è normale. Potete aiutarmi, cortesemente? Darmi qualche numero di riferimento che mi possa aiutare o prenotare qualche visita? In attesa di una risposta, vi auguro un buon proseguimento.



Gentile Kristian,

prima di tutto non riferisce l'età di sua moglie, che è un dato importantissimo quando si parla di fertilità. In effetti se tutto va bene dopo 13 mesi di tentativi la gravidanza deve avviarsi quindi nel vostro caso sono necessari dei controlli. Consistono per sua moglie nell'ecografia pelvica, nella visita ginecologica e nell'esame del sangue per i dosaggi

ormonali (compresi quelli relativi agli ormoni tiroidei) e per lei nell'esame del liquido seminale. Non mi dice se sua moglie è in sovrappeso o, al contrario, al di sotto del suo peso ideale perché anche questo dato ha rilevanza in relazione all'attività delle ovaie. Il mio consiglio è di rivolgervi a un centro per la diagnosi e la cura dell'infertilità dove di sicuro vi

daranno tutte le indicazioni del caso. Lei non scrive dove abita però può chiamare l'ospedale più vicino e informarsi se è attivo questo tipo di servizio. Come può immaginare noi specialisti non prenotiamo visite. Cari saluti.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

