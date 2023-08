Gravidanza che non si annuncia dopo 7 mesi di ricerca

Una domanda di: Helenia

Ho 27 anni. Da 7 mesi sto cercando una gravidanza. Il mese scorso ho fatto la visita di controllo dalla ginecologa ed è tutto ok. Ho fatto anche le analisi per i dosaggi ormonali ed è tutto ok. Ho sempre avuto il ciclo regolarissimo. Non ho mai avuto nessun problema per quanto riguarda la ginecologia , ma ho fatto spesso dei controlli perché sono fatta così. Il mese scorso la mia ginecologa mi ha dato il Chirofert al mattino e il Chirofert plus alla sera per 3 mesi. Volevo farvi una domanda a cui spero possiate darmi una risposta . Mi sono accorta che settimana scorsa (doveva essere il mio periodo fertile ) non ho avuto le solite perdite, ma dolorini al basso ventre, spesso come se avessi aghi. E ho avuto anche spasmi. Chiedo: cosa può essere?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, le cause per dolori come quelli che riferisce possono essere molteplici, legate all’ovulazione, al movimento delle ovaie o all’intestino. In ogni caso, tenga presente che la probabilità di concepire ogni mese alla sua età è alta, ma non arriva al 40%, per cui il concepimento può statisticamente avvenire anche entro 10 mesi. Gli integratori a base di inositolo sono utili soprattutto se c’è policistosi ovarica. Il prossimo passo è comunque quello di fare controllare il liquido seminale del partner. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto