Gravidanza che non si annuncia dopo 9 mesi di tentativi

Una domanda di: Stefania

Sono alla ricerca di una gravidanza da gennaio, ma non arriva… Ho già fatto esami del sangue urine e ormonali, visita ginecologica, sembra tutto ok…Ho seguito anche l’ovulazione con gli stick, sto ancora prendendo l’integratore inofert da circa 1 mese, adesso dovrebbe fare anche gli esami il mio compagno. Premetto che ho già un bimbo di 4 anni, tra l’altro arrivato al primo colpo. Vorrei chiedere se devo fare qualche altro esame più specifico che il ginecologo ancora non mi ha detto di fare.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora, se lei ci segue avrà letto che più e più volte ho scritto che una gravidanza non si ottiene premendo un bottone, quindi occorre un po’ di pazienza. Detto questo, non mi dice la sua età che è un dato essenziale quando si parla di fertilità femminile: a 40 anni è più difficile rimanere incinta di quanto non lo sia a 30, come di certo lei ben sa. Lei riferisce che dalle indagini svolte su indicazione del suo ginecologo non è emerso nulla, però allo stesso tempo le è stato prescritto un integratore per favorire l’ovulazione. Perché? Forse è in sovrappeso? Se sì, tenga presente che i chili di troppo (esattamente come un’eccessiva magrezza) influenzano in modo negativo l’ovulazione. Mi chiedo poi come sia il suo stile di vita: è una fumatrice oppure è molto stressata, com’è la qualità del suo sonno? Per quanto riguarda i test dell’ovulazione io lascerei perdere, perché rendono l’attività sessuale un’attività mirata a produrre un risultato, privandola del suo valore emotivo e affettivo, della sua funzione di collante del legame di coppia. Non mi ha detto neppure se ha effettuato i dosaggi ormonali, anche per la valutazione della funzionalità della tiroide, insomma so davvero troppo poco per poterle dire di più. Cordialmente.

