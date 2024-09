Gravidanza che non si annuncia dopo 9 mesi di tentativi: che fare?

Una domanda di: Valentina

Ho 41 anni e da 9 mesi che sto cercando una terza gravidanza, ma non arriva: c’è qualcosa che posso prendere? La ringrazio.



Elisa Valmori

Salve Valentina, a mio parere vista la sua età e il tempo già trascorso nella ricerca della gravidanza, è opportuno effettuare una visita ginecologica per essere aiutata a chiarire se ci siano magari degli accorgimenti utili nella sua dieta e nello stile di vita in generale (anche del suo compagno, ma a volte siamo noi donne più disposte a metterci in discussione pur di avere dei figli) che possano facilitare l’arrivo del tanto atteso test di gravidanza positivo. Personalmente ritengo che l’approccio medico più completo alla fertilità di coppia sia quello offerto dalla Naprotecnology, una disciplina che appunto si prefigge di indagare in modo sistematico l’eventuale presenza di problematiche nella fertilità di coppia e di rimuoverle laddove possibile per consentire un concepimento per via naturale, in alternativa alla meglio nota Procreazione Medicalmente Assistita o PMA (purtroppo gravata non solo da costi ma anche da rischi per la salute materno-infantile non indifferenti). Le allego un sito che rimanda ad una realtà nella Svizzera italiana ma anche nel nostro Paese ci sono medici che hanno approfondito questa disciplina e che hanno ottenuto ottimi risultati, con minori rischi sia per le mamme che per i bambini concepiti. http://www.naprotecnologia.ch/index.html Spero di averle come si suol dire “messo la pulce nell’orecchio” e di averla aiutata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.

