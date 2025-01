Gravidanza che non si annuncia dopo alcuni mesi di tentativi: che fare?

Una domanda di: Veronica

Sono una mamma di 37 anni di due bambini di 4 e 2 anni, entrambi arrivati subito. Adesso vorrei il terzo ma da diversi mesi purtroppo non è ancora successo…io ho tiroidite di Hashimoto ho fatto controlli e gli esami vanno bene: che cosa potrei fare? Grazie.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, il fatto che lei abbia avuto due gravidanze è certamente indicativo di una salute in termini di fertilità presente. Tuttavia è ritenuto normale che un periodo fino a un anno, ma a volte anche un anno e mezzo di ricerca della gravidanza durante il periodo fertile sia compatibile con l’assenza di problematiche. Nel caso in cui lei volesse comunque approfondire, potrebbe essere indicato oltre una valutazione del suo specialista di fiducia, l’esecuzione di una ecografia ginecologica pelvica transvaginale, ripetere la funzionalità ovarica con i dosaggi ormonali ematici, effettuare un tampone vaginale con la ricerca dei germi che potenzialmente possono essere responsabili del cambiamento del muco vaginale e, di conseguenza, ridurre la capacità degli spermatozoi di raggiungere l’ovocita. Un’altra indagine che potrebbe essere utile è quella di valutare la fertilità maschile: basta un esame del liquido seminale per avere modo di escludere che il suo partner abbia sviluppato problematiche tali da rendere oggi più difficile il concepimento. Le ricordo di assumere l’acido folico (400 microgramm al giorno per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre), importante per la prevenzione della spina bifida del bambino. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto