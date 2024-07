Gravidanza che non si annuncia dopo un aborto spontaneo

Una domanda di: Daniela

Buongiorno, sono una mamma di 38 anni. A maggio 2023 abbiamo iniziato a cercare la seconda gravidanza arrivata ad ottobre e finita immediatamente dopo il test positivo (in quarta-quinta settimana). Ho fatto la visita ginecologica successiva e il dottore mi ha detto di poter riprovare quando desideravamo perché tutto ok. Ho eseguito anche i dosaggi ormonali per controllo (FSH 12,86-lh 6,12-prolattina 15,17 beta estradiolo 40,13-tsh 0.801). Da dicembre 2023 abbiamo iniziato a riprovare ma ancora non arriva. Ho eseguito anche un altra visita e l’ovulazione è presente. Che mi dice dottore, posso sperare di restare di nuovo incinta nonostante la mia età? Perché inizio a scoraggiarmi che non accada più. Grazie infinite.



Cara Daniela,

i dati ormonali sono impeccabili. Il valore 40 è molto tranquillo sulla normalità dell’apparato genitale, sono 6 mesi esatti di ricerca del concepimento quindi presto per allarmarsi e io rifarei il punto della situazione in settembre, sperando che l’agosto tra caldo, sole e vacanze porti buone notizie.

Non ci ha comunicato nulla sulla qualità seminale del marito, che di certo è fertile per le due gravidanze precedenti, ma sarebbe bene vedere con che indice di fertilità e che non vi siano elementi, come una infezione, di disturbo. Farei quindi un’analisi del liquido seminale. Cordialmente.



