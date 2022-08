Gravidanza che non si annuncia dopo un anno di tentativi

Una domanda di: Alessia

Ho 28 anni e da quando ho 15 anni so di aver le ovaie micropolicistiche… per questo motivo tendo molto ad avere cicli irregolari, ho preso per circa 10 anni la pillola ma da un anno e mezzo l’ho smessa e da circa un anno sto cercando una gravidanza che ahimè non arriva. La ginecologa che mi segue mi ha consigliato di prendere Chirofert oro e Genante sia io che mio marito, ma ancora nessun risultato. C’è qualcos’altro che potrebbe consigliarmi lei? Grazie e saluti!



Gentile signora, la sua ginecologa ha fatto bene a farle assumere un composto che contiene inositolo (aiuta per l’ovaio micropolicistico) e acido folico (per la prevenzione dei difetti di chiusura del tubo neurale del bambino). Anche il Resveratrolo, contenuto nel prodotto dato al marito, è un potente antiossidante e attivatore dei mitocondri (che forniscono energia agli spermatozoi). In ogni caso per, se la gravidanza non arriva, occorrerà fare gli accertamenti relativi ai tre gruppi di cause di sterilita°, cioè il fattore maschile, il fattore endocrino e quello meccanico. Con cordialità.

