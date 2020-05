Gravidanza che non si annuncia dopo un mese di tentativi

Una domanda di: Rita

lo scorso mese io e il mio compagno abbiamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino ma purtroppo non è arrivato e sono comparse, ovviamente, le mestruazioni. Adesso questo mese ci stiamo riprovando ma ho tanta ansia e paura che non andrà come lo scorso mese.





Gentile signora,

lei non mi scrive quanti anni ha, che è il dato più rilevante quando si parla di fertilità femminile. Presumo comunque che lei sia ancora in età fertile, quindi credo che l’aiuto migliore che possa darle a distanza sia quello di dirle che il concepimento nonavviene con la stessa rapidità/facilità con cui si accende la luce premendo un interruttore. Una coppia giovane e sana può impiegare vari mesi prima di concepire un bambino, tant’è che se appunto la donna è ancora giovane, si consiglia di cominciare a fare accertamenti dopo un anno di tentativi falliti. Aggiungo che lo stress è un acerrimo nemico della fertilità e tra le righe della sua email ne intravedo davvero molto. Il mio consiglio è di vivere con serenità e gioia la ricerca della maternità, senza tutta quest’ansia di fallire che, francamente, dopo appena un mese, non ha alcuna ragione di sussistere. Diverso ovviamente è il caso in cui lei sia una donna matura, diciamo alla soglia dei 40 anni e, magari, abbia qualche problema ginecologico particolare: in una simile eventualità sarebbe bene invece rivolgersi al più presto a un centro per la diagnosi e per la cura dell’infertilità allo scopo di non perdere tempo. Per finire le ricordo di assumere ogni giorno, a partire da ora, acido folico nella dose di 1 compressa da 400 microgrammi. Meglio prenderla lontana da the e latticini. L’acido folico è una vitamina che favorisce la corretta formazione della colonna vertebrale del bambino, prevenendo il rischio che sia interessato da un’anomalia grave, detta “spina bifida”. Va preso per tutto il periodo di ricerca della gravidanza, fino al termine del primo trimestre (salvo diversa indicazione del ginecologo curante). Mi tenga informato, se le fa piacere. Con l’augurio che il suo desiderio si avveri al più presto la saluto con cordialità.

