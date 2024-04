Gravidanza che non si annuncia in una ragazza di 30 anni

Una domanda di: Luana

Ho 30 anni appena compiuti, passato da PCOS (ormai da più di due anni risolta). Da novembre rapporti liberi e da gennaio, sotto consiglio medico, ho ricominciato a riassumere chirofert plus (per migliorare ovuli). Inizialmente ho notato ovulazione a mesi alterni, monitorati con appositi stick. A marzo una bella dose di muco e lh con bei picchi, rapporti concentrati in date fertili, ma nulla. Ad aprile non ho avuto ovulazione, e ora mi ritrovo con ben 9gg di ritardo. Ho già fatto un paio di test di gravidanza che hanno simpaticamente mostrato una bella risposta negativa. Non so cosa pensare. E questa cosa mi sta asfaltando dal punto di vista mentale ed emotivo.

Aiutatemi vi prego.





Sara De Carolis

Luana, se fossimo in presenza, ti abbraccerei. Il desiderio di diventare mamma lo realizzerai, non so perché fino ad ora non sia arrivata la gravidanza ma inizierà.

A 30 anni non perdere la fiducia, ma se puoi consulta uno specialista e così potete tu e tuo marito fare gli esami, per capire se si può intervenire su qualche fattore.

Continua intanto a provare ed ad assumere gli integratori che sono in effetti utili (come già fai).

Andrà tutto bene. Tienimi aggiornata.



