Gravidanza che non si avvia a 42 anni: perché?

Una domanda di: Sara

Buongiorno, ho compiuto 42 anni, 2 figli di 12 e 8 anni avuti con unico rapporto al primo tentativo. Poi terzo tentativo positivo l’anno scorso, perso il bimbo a 7 settimane. Dopo 4 mesi di test negativi biochimica. Altri 2 mesi test negativi. Perché faccio fatica a rimanere incinta?? Uso anche i test di ovulazione. La mia riserva ovarica è buona dice il ginecologo. Ho 3 mutazioni trombofilia ma anche su questo mi hanno detto che non incidono sulla fertilità né sulle gravidanze perché non sono gravi. Mio marito ha 50 anni. Non abbiamo mai fatto analisi sperma. Rinuncio? Continuo i tentativi e vado a fortuna? Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, molto probabilmente questa difficoltà è legata alla qualità degli ovociti, che con l’età diminuisce progressivamente, anche se la riserva è buona. Anche gli uomini poi hanno campioni seminali che peggiorano con l’età. Bisogna eventualmente accertarlo con uno spermiogramma. Per il resto deve decidere lei se rivolgersi a un centro per la diagnosi e la cura della sterilità o se, appunto, cercare la gravidanza in maniera naturale. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto