Gravidanza che si è interrotta ma l’utero è “pulito”: cosa è successo?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 21/07/2026 Aggiornato il 21/07/2026

Solo i controlli e ripetuti dosaggi delle beta-hCG possono rivelare se la gravidanza si è interrotta ed escludere che si tratti di una GEU (gravidanza extrauterina).

Una domanda di: Giovanna
Salve il 29 maggio mi è stato detto di avere un aborto spontaneo perché era iniziato un sanguinamento che si è concluso dopo circa 10 giorni. Ho effettuato una visita e la situazione era rientrata nella normalità. Il 14/06 ho avuto un rapporto non protetto. In seguito il 28/06 pensavo mi fosse arrivato il ciclo ma vedendo che dopo persisteva sono andata in pronto soccorso e lì mi dicono di avere le beta a 1073. Dopo un giorno sono scese a 733. Mi dicono che è un nuovo aborto ma dentro l’utero non c’è nulla è tutto nella norma. In conclusione dopo 3 settimane ho sanguinamento sporadico. E la situazione mi sembra abbastanza confusa. Che devo fare?

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora,
in effetti il suo quadro non è di univoca interpretazione.
Forse la cosa più saggia da fare per lei sarebbe un prelievo di sangue per dosare l'ormone della gravidanza (ossia beta-hCG) ad esempio con frequenza settimanale e documentarne l'azzeramento. Quando lei è stata in pronto soccorso, le beta erano superiori a 1000 unità e in teoria avremmo dovuto visualizzare una camera gestazionale in utero, non avendola trovata avremmo potuto porci il dubbio che potesse esserci una gravidanza extrauterina (ad esempio tubarica).
Meno male, le beta successive erano già comunque in calo quindi anche secondo me può essersi trattato di un secondo aborto spontaneo.
Una volta azzerate le beta, si potrà magari controllare alcuni esami del sangue utili per capire se ci siano state delle interferenze sulla sua fertilità.
Ad esempio TSH riflesso, vitamina D, omocisteina, folati, prolattina...Inoltre, a giudizio del Curante, si potranno cercare gli anticorpi per alcuni virus/patogeni che a volte facilitano l'interruzione precoce di gravidanza. Penso a citomegalovirus, toxoplasmosi, mononucleosi, epatite B e C, rosolia, herpes simplex tipo 1 e 2...
Potrebbe essere utile fare una visita ginecologica completa di pap test oppure HPV DNA test (dipende dalla sua età: sopra i 30 anni le linee guida ora raccomandano l'HPV DNA test invece del classico Pap test). Infine, sarebbe molto bello che lei e il suo compagno conosceste i metodi di regolazione naturale della fertilità (metodi sintotermici oppure metodo dell'ovulazione Billings) per poter tornare a fidarvi del vostro corpo e coronare il vostro sogno di diventare genitori. Cordialmente.

Gravidanza che si è interrotta ma l’utero è “pulito”: cosa è successo?

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

spesso non si capiscono le cause dell'aborto spontaneo ricorrente Aborto spontaneo e ricorrente: le cause e come affrontarlo

Aborto spontaneo: cause, sintomi e cosa fare

Sintomi gravidanza Sintomi della gravidanza nei primi giorni dopo il concepimento: quali sono

Test DNA fetale: quando farlo e come funziona

Sullo stesso argomento

Transfer ed embrione che non si vede dopo un mese

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Francesco Maria Fusi

Se l'ecografia dopo un mese dal transfer individua solo la camera gestazionale si deve pensare a una gravidanza non evolutiva.   »

Aborto spontaneo: si devono prendere subito i farmaci che “liberano” l’utero?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Non c'è alcuna fretta di assumere i farmaci che consentono di espellere il materiale abortivo: aspettare che accada spontaneamente non espone a rischi.   »

Aborto spontaneo: è davvero successo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Se viene fatta diagnosi di aborto spontaneo, significa che ci sono i presupposti per formularla, quindi anche se è davvero difficile farci i conti non resta che accettarla.   »

AMH ridotto: è stata questa la causa dell’aborto?

Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Se la gravidanza si avvia, la responsabilità di un eventuale successivo aborto non è attribuibile alla presenza di pochi follicoli.   »

Due aborti spontanei nel primo trimestre

Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

È probabile che dopo due aborti si riesca a portare a termine una gravidanza, tuttavia è opportuno effettuare alcune indagini prima di cercare un nuovo concepimento.   »

Le domande della settimana

Mancato accollamento di 3 mm a inizio gravidanza: si può andare in vacanza?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Un mancato accollamento di 3 millimetri in genere è destinato a risolversi senza che vi sia bisogno di rinunciare alle vacanze. A patto che le vacanze siano un periodo di rilassamento psicofisico e non impongano strapazzi e fatiche.   »

IgG dubbie e IgM negative: ho la toxoplasmosi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Le IgM negative ci dicono che la toxoplasmosi non è in atto né è stata sviluppata di recente. Le IgG positive segnalano che si è immuni nei confronti dell'infezione.   »

Incinta dopo un solo rapporto: è possibile?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Anche un unico rapporto sessuale, ovviamente se affrontato nel periodo fertile da una coppia senza problemi di infertilità, può determinare l'inizio di una gravidanza.   »

Assorbenti interni: può usarli una ragazzina di 11 anni?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Sara De Carolis

Non ci sono controindicazioni mediche all'uso degli assorbenti interni fin dalla prima adolescenza. Va tenuto presente, però, che per applicarli correttamente la ragazzina deve imparare a conoscere bene la propria anatomia.   »

Acido folico: in che quantità va assunto in vista della gravidanza se si è portatrici sane di talassemia?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Le donne portatrici sane di talassemia in vista di una gravidanza dovrebbero assumere una quantità di acido folico maggiore rispetto a quella consigliata a tutte le altre.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 