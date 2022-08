Gravidanza che sta durando più di 40 settimane: perché?

Una domanda di: Sofia

Salve, vorrei un informazione se è possibile. Ultima mestruazione 5 novembre 2021. Non ho un ciclo regolare: varia dai 29 ai 33 giorni, quindi ad oggi non so quando ho ovulato. Ad oggi sono di 40 settimane + 3 giorni e ancora non ho partorito. Non sento nulla. Secondo lei ho ovulato molto tardi?! Grazie in anticipo.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora, la gravidanza umana dura mediamente 40 settimane, ma è considerata normale una durata tra le 38 e le 42 settimane. La durata è influenzata certamente dal momento del concepimento, oltre che una certa tendenza familiare: chi ha mamma e/o nonna che hanno partorito dopo le 40 settimane in genere fa come loro. Di norma chi ha cicli di più di 30 giorni, quindi molto lunghi (il ciclo è l'intervallo di tempo ta l'inizio di una mestruazione e l'inizio di quella successiva, il sanguinamento mensile si chiama "mestruazione"), tende a partorire oltre le 40 settimane. Comunque sia immagino che lei abbia già fissato i controlli del caso: dopo la 40ma settimana la situazione fa infatti monitorata a intervalli regolari. Di norma, se entro la 42ma settimana finita il bambino non è nato, il parto viene indotto in ospedale. Le faccio tantissimi auguri per la nascita del suo piccino (o piccina?). Cari saluti.