Gravidanza: ci sono rischi venendo a contatto con persone che fanno la radioterapia?

Una domanda di: Chiara

Buongiorno,

un familiare di una mia amica si deve sottoporre a radioterapia. Premesso che ho letto che per alcuni tipi di radioterapia i pazienti non

sono radioattivi e possono avere contatti con le altre persone, ma dal momento che non so il tipo di radioterapia, chiedo di rispondere al consulto

ammettendo che sia un tipo di radioterapia che invece rende radioattivi e quindi limita il contatto con le altre persone.

Supponiamo quindi che al paziente in questione venga chiesto di stare attento e limitare i contatti con le donne in gravidanza.

In questo caso potrei comunque frequentare la mia amica che ci vive insieme o sarà diventata radioattiva anche lei?

Nello specifico, se può servire, è radioterapia post intervento per rimozione tumore vescica. Ora sono nel secondo trimestre ma la terapia di estenderà

anche durante il terzo.

Grazie.





Dottor Marcello Orsi Dottor Marcello Orsi Gentilissima signora,

posso tranquillizzarla senz’altro. Può frequentare la sua amica per tutto il tempo che desidera perché la radioattività non si “trasmette” da persona a persona. Come se non bastasse, il trattamento radioterapico delle neoplasie vescicali non rende chi lo effettua radioattivo. Cordialmente.

