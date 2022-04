Gravidanza, collo dell’utero, allarmismi ingiustificati

Una domanda di: Carla

Ho 32 anni e da 21 settimane attendo il principino di casa… Martedì ero a 20+6 e ho fatto la morfologica, siccome il pupo era in posizione scomoda, la dottoressa ha dovuto effettuare l’eco transvaginale. Da qui è venuto fuori un accorciamento del collo a 32 millimetri. A giorni farò la visita con la mia dottoressa… Mi può spiegare a cosa può portare questo accorciamento e da cosa è dovuto? Non ho mai avuto dolori o sintomi che potessero portarmi a pensare qualcosa, ma già da qualche anno soffro di mal di schiena a causa di ernie. Quindi il mal di schiena per me è un’abitudine…posso fare camminate il pomeriggio con il sole? Grazie mille.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, il limite preoccupante di raccorciamento del collo dell'utero è di 25 mm. La lunghezza misurata dall'ecografista è normale, non c'è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Faccia le passeggiate che desidera, quando desidera, potrà solo farle bene. Tanti cari auguri.