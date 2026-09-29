Gravidanza con distacco e altre problematiche: si possono affrontare brevi tragitti in auto?

A cura di Francesco De Seta - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 29/09/2026 Aggiornato il 29/09/2026

In gravidanza, soprattutto in presenza di alcuni inconvenienti è opportuno evitare sforzi fisici e, per quanto possibile, le fonti di stress.

Una domanda di: Ilenia
Il 9 settembre sono stata in pronto soccorso per perdite di sangue rosso vivo. Mi hanno detto di sospendere eparina (che prendo per sindrome fosfolipidica) e mi hanno dato tranex fino al momento delle perdite Il 12 settembre all'ecografia del I trimestre si vedeva questo distacco in via di cicatrizzazione. Da lunedì 14 la dottoressa mi ha consigliato di ripeterle. Lunedì 21 sono tornata in pronto soccorso per perdite rosso scuro (in quantità nettamente minore). Ieri alla visita di controllo dell'ospedale è risultato un distacco. Questo è il referto: "Esame condotto per via TA a vescica vuota. Feto singolo dotato di maf e bcf, placenta anteriore normoposta, situazione longitudinale, pp podalica. Si evidenzia area di distacco amniocoriale laterale destra di mm 9x58x12 mm Cervicoemtria 43mm, no funneling".
Dal tampone vaginale sono risultata positiva alla Gardnerella. Dal 12 ho iniziato a sentire uno strano odore. Il tampone fatto a giugno era negativo.
Attualmente assumo i seguenti farmaci:
- eparina 4000
- parquenil 2 compresse
- deltacortene 5mg 1 cp
- progesterone: Progeffink 200×2 + Almegen 400×1
- crispact
- dev Ha magnesio.
Mia madre abita a un quarto d'ora di auto da me, siccome non sta bene, posso usare la macchina per spostarmi? Ho tanta paura.

Francesco De Seta
Francesco De Seta

Cara Ilenia,
ho letto attentamente il suo caso, complesso, con una serie di problematiche aggiuntive. Pertanto poter dare un giudizio clinico, se non con banali raccomandazioni, ritengo sia la cosa più indicata che possa fare. La sua terapia sospesa e ripresa mi sembra un ragionevole iter approntato dal suo curante, queste sono situazioni che richiedono cautela, pazienza e spesso il riposo diviene più cautelativo che curativo.
Unica nota aggiuntiva che se ha una diagnosi di vaginosi batterica (il tampone non è diagnostico per la presenza di gardnerella ma dovrebbe eseguire un vetrini con colorazione gram e successivo score o punteggio ungente, per poter individuare l'infezione) il trattamento con antibiotico è da eseguire proprio nell’ottica di riduzione del rischio di parto pretermine. Per il resto cerchi di limitare gli sforzi e sopratutto lo stress (cosa non semplice in gravidanza…). Per quanto riguarda l'andare in auto, non esiste un'indicazione precisa, il consiglio è di limitarsi al necessario. Un caro saluto.

Gravidanza con distacco e altre problematiche: si possono affrontare brevi tragitti in auto?

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