Gravidanza con MAV

Una domanda di: Roberta

Buongiorno, ho 37 anni e sono affetta da MAV spinale c1-c3 parzialmente embolizzata, attualmente seguo terapia conservazione e sembra non esserci sintomatologia correlata. Con il parere medico favorevole ero in cerca di una gravidanza, che si è concretizzata, ma si è conclusa spontaneamente all’ottava settimana.

La gravidanza ha però fatto riaffiorare in me la paura della mia patologia, che in passato mi ha portato anche alla paralisi a causa del sanguinamento della mav, e la ginecologa che mi ha seguito nell’aborto mi ha suggerito, per una futura ricerca, di farmi seguire sin dall’inizio da figure specializzate per vivere questo momento con la maggiore serenità possibile.

Volevo chiedere innanzitutto se è a conoscenza di casi simili al mio per patologia, e se c’è qualche centro di riferimento su Roma per essere seguiti sin dalla fase di pianificazione, eventualmente con un approccio integrato tra discipline. Grazie mille.



Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile signora,

è opportuno una valutazione combinata neurochirurgica e ginecologica da effettuare prima della gravidanza.

Le posso consigliare il Policlinico Gemelli dove io lavoro. Per la parte ginecologica può chiamare 0630157028 con impegnativa per visita specialistica ginecologica. Per la consulenza neurochirurgica puó richiederla al CUP del policlinico. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: