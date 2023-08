Gravidanza con ovodonazione: servono gli integratori con inositolo?

Una domanda di: Luisa

Buongiorno dottore, ho fatto tre ovodonazioni ma ho avuto biochimiche, il ginecologo mi ha consigliato Chirofert la mattina e Chirofert Plus la sera, possono servire come integratori oppure meglio evitare, inoltre mi ha prescritto anche Coenzima Q10 ma non so se prenderlo. Mi può aiutare per favore, non so che fare. Grazie mille.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, il Chirofert, come integratore contenente inositolo, è usato soprattutto per la PCO (sindrome dell’ovaio policistico). Il coenzima q10, importante antiossidante, può essere utile. Occorre comunque fare una serie di accertamenti immunologici, infettivologici e metabolici, per capire cosa possa essere causa di questi aborti biochimici. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto