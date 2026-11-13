Gravidanza da ICSI e dubbi sulle dimensioni dell’embrione

Una domanda di: Chiara Ho 37 anni e sono attualmente in gravidanza a seguito di un trattamento ICSI. Il 2 ottobre 2026 ho effettuato il transfer di due morule in quarta giornata. In occasione dell'ecografia del 27 ottobre è stata confermata la presenza dell'embrione con attività cardiaca. Durante l'ultima ecografia, effettuata il 10 novembre, è stata nuovamente rilevata l'attività cardiaca, ma le dimensioni dell'embrione mi sono sembrate inferiori rispetto a quelle attese per l'epoca gestazionale ovvero di 13,6 mm (8+1 settimane in teoria). Tant'è che l'hanno datata 7+4. Vorrei sapere: 1. Considerando che la data del transfer e l'età degli embrioni sono note con precisione, sono misure ragionevoli? 2. È possibile che un embrione presenti dimensioni inferiori alla media pur avendo un'attività cardiaca regolare, senza che questo indichi necessariamente un problema di sviluppo? 3. Il fatto che siano state trasferite morule in quarta giornata, anziché blastocisti, può influire sui tempi di sviluppo e sulle dimensioni ecografiche? 4. In occasione della prossima ecografia, prevista per il 30 novembre, quale intervallo di CRL sarebbe compatibile con una crescita regolare? Sono particolarmente preoccupata perché, trattandosi di una gravidanza da PMA, la datazione dovrebbe essere piuttosto precisa. Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità e per un eventuale chiarimento. Preciso che post transfer ho avuto iperstimolazione ovarica e ho dovuto trascorrere 8 giorni in ospedale.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Chiara,

anche io sono perplesso a fronte di questa discrepanza e quindi dare delle risposte precise alle domande che lei pone mi è impossibile. E quello che ci auguriamo è che la presenza dell'attività cardiaca fetale, quindi l'evidenza di una gravidanza evolutiva, porti a una normalizzazione di questi parametri nei prossimi controlli.

Perché le prime ecografie sono per loro natura un po' imprecise e quindi in fasi più avanzate di sviluppo le misure permettono di rispondere con maggiore sicurezza alle sue domande. Ci sentiamo dopo l'ecografia del 30, se vorrà riscrivermi. Cari saluti.





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