Gravidanza di due settimane più indietro dell’atteso: perché?

Una domanda di: Valentina Buongiorno, credevo di essere alla 7^ settimana ma da 2 giorni ho delle perdite prima marroni poi rosa. Ieri mattina sono andata al ps per farmi visitare...si vede la camera gestazionale il sacco vitellino e eco embrione di 2.3mm ma ancora niente battito e corrisponde a 5 settimane +5. Nella parte inferiore del polo della camera c'è un disaccollamento di 8mm e mi dicevano che è proprio quello che provoca le perdite. Ma ci potrebbe stare il tutto vista l'età gestazionale. Mi hanno detto che solo il tempo ci darà risposte, di riandare lunedì mattina...ma di non fare nessuna terapia al momento. Le perdite continuano, e sono di un rosso più vivo...per spiegarmi non sporco neanche il salvaslip, ma quando vado in bagno ce ne è un bel po'. Sono molto preoccupata, il medico mi ha precisato che la camera è ben impiantata... Queste perdite così mi possono provocare qualcosa?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Valentina,

se ha cicli regolari e ha un’idea di quando ha concepito questa discrepanza fra riscontro ecografico ed epoca gestazionale fa supporre che la gravidanza si sia interrotta.

Se i cicli sono invece irregolari e ha concepito tardivamente la gravidanza può essere in effetti a 5+5 e quindi è troppo presto per poter vedere un battito cardiaco.

Fra una settimana l’ecografia può dirci se la gravidanza entra in una piena fase ovulatoria o se purtroppo vi è un quadro di aborto interno. Sono felice che non le abbiano prescritto alcuna terapia perché non vi sono terapie utili e tenga presente che quasi la metà delle donne ha perdite di sangue nel primo trimestre quindi di questo in particolare, anche se l’allarma, non deve preoccuparsi Ci farebbe molto piacere se il prossimo riscontro ecografico chiarirà se è solo una gravidanza più precoce rispetto al calcolo ostetrico e quindi tutto sta andando per il meglio. Cari saluti.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto