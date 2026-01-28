Gravidanza dopo due aborti: arriverà?

Una domanda di: Angeline Salve Dottoressa, ho iniziato a pensare ad una gravidanza circa un anno e mezzo fa. Nel settembre 2024 la mia ginecologa mediante ecografia mi diagnosticò vari miomi di notevole grandezza e mi consigliò una visita di un chirurgo ostetrico. Nel dicembre 2024 mi sono sottoposta ad un intervento di miomectomia per rimuovere i fibromi uterini preservando l'utero e la capacità riproduttiva. Dopo circa 9 mesi con mio marito abbiamo iniziato il concepimento nel periodo fertile nei 2-3 giorni precedenti fino all'ovulazione. Nel dicembre 2025 con mia grande gioia sono rimasta incinta come indicato dal test sulle urine. La felicità è durata poco, il primo test del sangue effettuato dopo 4-5 giorni di ritardo del ciclo dava valore beta-hCG 75 mIU/ml il secondo dopo 9 giorni di ritardo 190 mIU/ml. Gli analisti del laboratorio mi dissero che era un valore troppo basso. Mi sottoposi ad una ecografia in ospedale ma non trovarono niente . Il giorno dopo vennero le mestruazioni e con esse tanta tristezza. Questo mese abbiamo riprovato e la situazione sembra la stessa. Incinta con il test urine. Beta-hCG a 210 mIU/ml dopo 3 giorni di ritardo e 190 dopo 7 giorni di ritardo. I dottori mi hanno dato poche speranze e ho perdite ematiche interne ed esterne. Cosa potrei fare? Grazie.



Salve signora,

direi di non disperare nonostante i due insuccessi.

Credo sia opportuno che lei si incontri con un ginecologo specialista di patologia della gravidanza per valutare di effettuare degli esami del sangue capaci di evidenziare delle eventuali alterazioni responsabili dei due aborti spontanei precoci (cosiddette gravidanze biochimiche). È possibile che le propongano anche di sottoporsi ad isteroscopia in quanto questo esame non solo ci permette di escludere anomalie all'interno della cavità uterina, ma anche di effettuare una piccola biopsia sull'endometrio, in modo da identificare eventuali situazioni di infiammazione cronica. Sto facendo solo delle ipotesi, magari tutti gli accertamenti saranno perfettamente nella norma, tuttavia ha senso approfondire la sua situazione per cercare di ottenere la gravidanza naturalmente. Spero di averle risposto e soprattutto che non perda la speranza di diventare mamma: ne vale davvero la pena. Cordialmente.



