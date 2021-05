Gravidanza dopo due cesarei: quali rischi?

Una domanda di: Benny

Salve dottoressa ho 34 anni e due cesarei, l’ultimo eseguito 4 anni fa, dopo il quale il mio utero si è girato all’indietro e fissato alla cicatrice. Vorrei tanto un’altra gravidanza, il mio ginecologo mi rassicura che l’utero retrofisso non comporta problemi. Ma io ho letto che dal terzo mese potrebbe incarcerarsi l’urina e di conseguenza avere problemi urinari. Lei chene pensa? Poi vorrei chiedere se potrei avere maggiori problemi di placenta, che potrebbe aderire male alla cicatrice o se i rischi sarebbero identici a quelli delle altre gravidanza. La ringrazio, buona giornata.



Gentile signora, la presenza di due tagli cesarei precedenti comporta un rischio di anomalie di inserzione della placenta. Ovvero di placenta previa e anche di anormale aderenza della placenta con conseguente rischio di emorragia al momento del parto. Per quanto riguarda la posizione attuale dell’utero e la previsione di cosa possa accadere una volta in gravidanza, è difficile dirlo, senza poterla visitare e quindi mi affiderei a quanto le ha già detto il suo ginecologo.

