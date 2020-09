Gravidanza dopo ICSI: proseguirà?

Una domanda di: Simo

Avrei bisogno di una Sua cortese valutazione della mia situazione. Sono incinta dopo ICSI di blastocisti in 5 giornata su cui è stata eseguita

diagnosi pre impianto. Eseguita una prima eco a 4+6 per verificare presenza di gravidanza in utero ed in effetti di vedeva già una piccola camera

gestazionale. Ripetuta eco ad 8+2 evidenziava embrione di circa 18 mm con bcf e Maf validi. Unica cosa la camera gestazionale risulta una settimana

indietro nelle sue dimensioni ( diametro massimo 26 mm). Io sto continuando tutta la terapia tra cui clexane, cardioaspirina e progesterone: le chiedo

un giudizio sulla sproporzione tra le dimensioni della camera e dell’embrione: è allarmante per l’embrione? C’è possibilità di una evoluzione sfavorevole?

La ringrazio in anticipo.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Questa è una domanda a cui solo il tempo può dare risposta. L’embrione ha una giusta dimensione, bisogna vedere se la placentazione continua correttamente o no. La terapia che sta facendo è ciò che ci può aiutare. Per capire l’evoluzione occorrerà ripetere l’ecografia tra due settimane. Buona giornata.

