Gravidanza: dopo la pillola quando si può cercare?

Sono Margherita, ho 33 anni, sono sposata da un anno, ho smesso la pillola a marzo: pensatche sia ancora presto per una gravidanza? Attendo la vostra risposta, grazie infinite.





Cara signora, assolutamente no, non è troppo presto. Dopo aver smesso la pillola, si può iniziare a cercare una gravidanza già a partire dal mese successivo. La cosa davvero importante adesso è assumere l’acido folico, nella dose quaotidiana di 4 mg al giorno, continuando almeno fino al termine del primo trimestre (salvo diversa indicazione del suo ginecologo curante). L’acido folico riduce notevolmente il rischio di malformazioni del tubo neurale (spina bifida) del feto. Ricordi anche, se ancora nonlo ha fatto, di effettuare gli esami del sangue preconcezionali per verificare la sua immunità nei confronti di malattie, come la toxoplasmosi e la rosolia, che s econtratte in gravidanza possono causare gravi problemi al bambino. Ne parli con il suo medico per farseli prescrivere. A questo punto non mi resta che farle tanti cari auguri sia per Natale sia perché il suo desiderio si avveri al più presto.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

