Concepimento dopo la pillola: quanto tempo ci vuole?

Una domanda di: Angela

Dopo 6 anni di utilizzo di Nuvaring, senza alcuna interruzione, nel mese di settembre ho smesso di utilizzarlo perché alla ricerca di una gravidanza. Aspettavo il flusso mestruale per giorno 7 ottobre ma, ad oggi, ho avuto solo qualche striatura scura (quasi marrone) e qualche volta avverto dei crampi al basso ventre. Per offrire un quadro il più preciso possibile, specifico di venire da un periodo di stress intenso. Come devo comportarmi? (Io ed il mio partner abbiamo avuto rapporti a ridosso dei giorni dell’ovulazione). È il caso di eseguire un test o mi consiglia di aspettare qualche altro giorno? Le probabilità di gravidanza dopo l’utilizzo prolungato di un anticoncezionale sono più basse? Grazie in anticipo.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

prima di tutto va detto che non esisto “giorni dell’ovulazione”. L’ovulazione si verifica infatti nell’arco di 24 ore, i cinque giorni che la precedono costituiscono il “periodo fertile” durante il quale un rapporto sessuale non protetto può portare al concepimento. Il periodo fertile si manifesta con la presenza del muco fertile, una secrezione chiara, trasparente, elastica che ha il potere di

conservare gli speratozoi fino all’ovulazione. Gli spermatozoi possono sopravvivere nei genitali femminili fino a sei-sette giorni. Posto questo, per scoprire se una gravidanza è iniziata si deve fare il test di gravidanza, quindi è senz’altro opportuno che lei lo esegua. Per quanto riguarda le probabilità di rimanere incinta sono influenzate da numerosi fattori tra cui l’età della donna e la salute riproduttiva dell’uomo. Può comunque accadere che il concepimento avvenga anche nel primo mese successivo all’interruzione della pillola contraccettiva. Le ricordo di assumere a partire da ora, per tutto il periodo della ricerca della gravidanza fino almeno al termine del primo trimestre, l’acido folico, nella dose di una compressa da 400 microrgrammi al giorno, tutti i giorni. Serve per la prevenzione della spina bifida, un’importante malformazione che può colpire il bambino. Con cordialità.

