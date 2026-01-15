Gravidanza: dopo quanto tempo fare indagini se non si avvia?

Una coppia non più giovane alla ricerca della prima gravidanza non dovrebbe attendere molto prima di sottoporsi ai controlli che ne verificano la fertilità.

Una domanda di: Giulia
Ho 34 anni e il mio compagno ne farà 51 a novembre e ci piacerebbe avere un bimbo. Stiamo provando da tre quattro mesi ma ancora nulla, dopo quanto tempo bisogna cominciare a fare degli accertamenti? Su suggerimento di una farmacista molto valida ho cominciato un mese fa circa a prendere l'acido folico. Ringrazio e saluto.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
bene l'acido folico che appunto andrebbe preso per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre. In genere alle coppie giovani viene detto di fare indagini sulla fertilità dopo un anno di tentativi andati a vuoto ma vista l'età del suo partner, e che per lei si tratta della prima gravidanza, sarebbe forse opportuno che vi sottoponiate sin da ora a un controllo ginecologico così da avere un quadro più chiaro della vostra fertilità di coppia e d eventualmente se sono necessari accorgimenti particolari per avere questa vostra gravidanza. Cari saluti.

