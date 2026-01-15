Gravidanza: dopo quanto tempo fare indagini se non si avvia?

Una coppia non più giovane alla ricerca della prima gravidanza non dovrebbe attendere molto prima di sottoporsi ai controlli che ne verificano la fertilità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, bene l'acido folico che appunto andrebbe preso per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre. In genere alle coppie giovani viene detto di fare indagini sulla fertilità dopo un anno di tentativi andati a vuoto ma vista l'età del suo partner, e che per lei si tratta della prima gravidanza, sarebbe forse opportuno che vi sottoponiate sin da ora a un controllo ginecologico così da avere un quadro più chiaro della vostra fertilità di coppia e d eventualmente se sono necessari accorgimenti particolari per avere questa vostra gravidanza. Cari saluti.

Una domanda di: Giulia Ho 34 anni e il mio compagno ne farà 51 a novembre e ci piacerebbe avere un bimbo. Stiamo provando da tre quattro mesi ma ancora nulla, dopo quanto tempo bisogna cominciare a fare degli accertamenti? Su suggerimento di una farmacista molto valida ho cominciato un mese fa circa a prendere l'acido folico. Ringrazio e saluto.

Gli Specialisti Rispondono

Se le terapie effettuate contro la tosse non portano risultati e se gli accertamenti effettuati per capire le cause della tosse non hanno fatto emergere nulla, occorre pensare che il sintomo abbia un'origine psicosomatica, eventualità non certo rara in adolescenza. »

Gli Specialisti Rispondono

Può capitare che il bambino cambi improvvisamente atteggiamento nei confronti di qualcuno che si è sempre preso cura di lui. Quando succede non è consigliabile metterla sul piano personale mentre è opportuno mantenere nei suoi confronti un comportamento sereno, accogliente, affettuoso. »

Gli Specialisti Rispondono

Nella maggior parte dei casi, i comportamenti rischiosi assunti prima di sapere che la gravidanza è iniziata o determinano un aborto spontaneo oppure non causano alcun danno all'embrione. Si tratta della cosiddetta "legge del tutto o del nulla". »

Gli Specialisti Rispondono

La preferenza per una delle due mammelle può dipendere dal fatto che il bambino si trova meglio in una posizione piuttosto che nell'altra. Esiste, comunque, un modo per "ingannarlo" affinché inizi a succhiare da entrambi i seni. »

Gli Specialisti Rispondono

La scelta di allontanare un figlio appena nato quando si è colpiti da una malattia altamente contagiosa è saggia e si può escludere che induca il bambino a non volere più la mamma una volta guarita. »