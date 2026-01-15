Gravidanza: dopo quanto tempo fare indagini se non si avvia?

Una domanda di: Giulia
Ho 34 anni e il mio compagno ne farà 51 a novembre e ci piacerebbe avere un bimbo. Stiamo provando da tre quattro mesi ma ancora nulla, dopo quanto tempo bisogna cominciare a fare degli accertamenti? Su suggerimento di una farmacista molto valida ho cominciato un mese fa circa a prendere l'acido folico. Ringrazio e saluto.
Claudio Ivan Brambilla
Gentile signora,
bene l'acido folico che appunto andrebbe preso per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre. In genere alle coppie giovani viene detto di fare indagini sulla fertilità dopo un anno di tentativi andati a vuoto ma vista l'età del suo partner, e che per lei si tratta della prima gravidanza, sarebbe forse opportuno che vi sottoponiate sin da ora a un controllo ginecologico così da avere un quadro più chiaro della vostra fertilità di coppia e d eventualmente se sono necessari accorgimenti particolari per avere questa vostra gravidanza. Cari saluti.
