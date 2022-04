Gravidanza dopo un’emorragia post parto: è possibile?

Non è sconsigliata una gravidanza dopo aver avuto una precedente emorragia post parto.

Una domanda di: Sara Ho 30 anni e due splendidi bambini. Da qualche tempo stiamo pensando ad una terza gravidanza ma oltre che a normali preoccupazioni mi blocca l’ultima esperienza di parto che ho avuto. Parto avvenuto senza problemi se non che dopo una settimana dalla nascita della bambina ho avuto una emorragia post partum. Fatto raschiamento, sul referto hanno scritto che in utero hanno eliminato parecchi coaguli. Potrebbe gentilmente dirmi se dopo questa esperienza sarebbe meglio evitare il terzo parto o se è possibile trattare e prevenire un’altra emorragia?

