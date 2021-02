Gravidanza e antiasmatici: si possono usare?

Una domanda di: Alessandra

Buongiorno,

soffro di asma estrinseca controllata mediante utilizzo di Broncovaleas

spray al bisogno e Flutiformo spray 2 inalazioni mattina e sera.

Sono all’ottava settimana di gravidanza posso continuare ad utilizzare

questa terapia?





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Alessandra,

gli studi disponibili sull’uso in gravidanza di farmaci antiasmatici per via inalatoria non hanno osservato un aumento del rischio di malformazioni o di altri rischi per lo sviluppo dell’embrione e del feto.

L’asma se non adeguatamente trattato può avere delle ricadute sulla gravidanza e sullo sviluppo fetale, per esempio aumentando il rischio di ritardo della crescita intrauterina e di parto pretermine.

La terapia farmacologica ha, quindi, benefici non solo per la mamma, ma anche per il bambino o la bambina.

Cordiali saluti.

