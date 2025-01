Gravidanza e collirio contro la pressione alta all’interno dell’occhio

Una domanda di: Annamaria

Il mio oculista ha trovato la pressione di entrambi gli occhi di 22 e mi ha prescritto l’AZTOP una goccia per occhio per 3 volte al giorno. Io sono in gravidanza da 12 settimane e leggendo anche il foglietto illustrativo dovrebbe essere sconsigliato l’utilizzo.

Vorrei una rassicurazione in merito.

Grazie anticipatamente dottore.



Luca Rossetti Luca Rossetti Gentile signora,

il collirio si chiama Azopt, inibitore topico anidrasi carbonica, brinzolamide.

L’uso in gravidanza va considerato attentamente e precisamente: fino alla 12^ settimana è un farmaco di terza scelta (dopo brimonidina e beta-bloccanti). Dalla 13^ alla 36^ di seconda scelta (dopo brimonidina). Dalla 37^ si può usare ma facendo attenzione ad una possibile acidosi neonatale. In allattamento è di prima scelta.

Spero di essere stato sufficientemente chiaro.

Cordiali saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: