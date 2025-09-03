Gravidanza e collo dell’utero di 34 mm: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Elena
Ieri a 24+0 ho fatto un controllo ecografico. La gravidanza pare procedere bene. Il collo dell'utero misura però 34 mm, mentre un mese fa (e dall'inizio della gravidanza) era 38. Premetto che è la seconda gravidanza (prima figlia nata nell'estate 2023 con cesareo programmato alla 38ma settimana, collo sempre sui 37 mm tranne verso l'ottavo mese dove si era progressivamente accorciato) e che nel 2021 ho subito una conizzazione. Le ultime analisi, compresa urinocoltura, intorno al 10 agosto erano normali, ora le ripeterò.
Non mi è stato detto nulla di particolare, anzi il ginecologo era tranquillo. Per sicurezza sto evitando (già lo facevo prima, ma non sempre mi era possibile) di sollevare la prima figlia che è ormai 13 chili e di affaticarmi troppo. Può bastare? Corro dei rischi? Faccio un lavoro di ufficio e 2 o 3 volte a settimana faccio smart, quindi posso lavorare da casa sdraiata.
Anna Maria Marconi
Gentile signora,
un collo di 34 mm è praticamente sovrapponibile ad un collo a 38 mm, quindi stia tranquilla. Anzi, per un collo che ha subito una conizzazione mi sembra un gran buon valore. Quindi non ha ragione di preoccuparsi. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto